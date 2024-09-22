Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; geçtiğimiz sene 168 bin 850 marka, tescil belgesi için başvuruda bulundu.

2023 yılında marka başvurusunda bulunan illerin sıralamasında; İstanbul 71 bin 801 başvuru sayısı ile ilk sırada yer alırken, Ankara 14 bin 368 başvuru ile ikinci, İzmir 11 bin 378 başvuru ile üçüncü sırada yer aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun aktardığı verilere göre en fazla marka tescil belgesi alan üç il; 53 bin 506 tescil sayısı ile İstanbul, 10 bin 206 tescil sayısı ile Ankara, 8 bin 125 tescil sayısı ile İzmir oldu.

VAN’DAN 368 BAŞVURU

Van, 2023 yılında yaptığı 368 marka başvurusu ile Türkiye genelinde 43. sırada yer alırken, 1995-2023 yılları arasında ise toplam 3 bin 436 marka başvurusunda bulunmuş oldu.

2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre Van’dan yapılan 368 marka başvurusundan 247 tanesinin tescil belgesi aldığı bildirildi.