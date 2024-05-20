Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet fişek ele geçirilmiştir.

Diğer suçlardan 150 paket gümrük kaçağı sigara, 18 kilogram gümrük kaçağı çay, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten 1 adet dedektör ile muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 367 şahıs yakalanmış, 22 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.