Zeydan’ın memnu haklarının geri alınması ve mazbatanın 2. sırada bulunan AK Parti Adayı Abdulahat Arvas’a verilmesinin ardından Van’da protesto gösterileri düzenlendi. Bugün yaşanan bu gelişmelerin ardından Van, sosyal medyada da gündemin ilk sırasına yerleşti.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 55,48 oy oranı ile diğer parti ve adayları geride bırakarak Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın, memnu haklarının geri alınma kararı verilmesi hem kent gündemine, hem ülke gündemine hem de sosyal medyada gündemin ilk sırasına oturdu.

Sosyal medyada Van ile ilgili başlıklar ilk sıralarda yer aldı.