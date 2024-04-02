31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini Van’da DEM Partinin kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 55,48 oranında oy alarak diğer parti ve adayları geride bırakarak Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi’nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın, memnu haklarının geri alınma kararı verildi.

Zeydan’ın memnu haklarının geri alınma kararı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ile tüm MYK ve bölge milletvekilleri yarın Van’da toplanacak.

Ayrıca DEM Parti Van İl Örgütü ise saat 14:00’de parti binasında bir basın açıklaması yapılacağını duyurdu.