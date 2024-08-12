Van Spor Futbol Kulübü yönetimi, Kayseri Erciyes'te kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı takımı ziyaret etti. Van Spor ile Kayserispor'un hazırlık maçını izleyen yönetim, futbolculara özel bir gece de düzenledi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı gecede tüm ekip moral depoladı.

Halayların çekildiği gecede, futbolcular şarkı söyleyip eğlendi. Gecenin sonunda da Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel ve yönetim kurulu üyeleri, Fuat Bavuk ve Ayberk Kaygısız'a doğum günü sürprizi yaptı.

Van Spor FK, sosyal medya hesabı üzerinden "Kulüp Başkanımız Erol Temel ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle Fuat ve Ayberk’in doğum gününü kutladık. Mumları hep beraber üfledik ve hepimiz aynı dileği diledik: Sonu şampiyonluk olsun.

İyi ki doğdun Fuat, iyi ki doğdun Ayberk" paylaşımında bulundu.