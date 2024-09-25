Pazar günü Van'da oynanan ve Çimentaş Elazığspor'un 2 - 0 galip ayrıldığı maçın ardından iki takımın da PFDK'ya sevkine karar verildi.

Artı Değer Van Spor FK ve Çimentaş Elazığspor'un PFDK'ya sevk raporunda; "Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 22.09.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çimentaş Elazığspor Kulübü’nün 22.09.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü -Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.