Bu yıl mücadele ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grubu 2. sırada tamamlayan ve play-off’lara katıldığı 3. turda elenen AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin PFDK’ya sevkine karar verildi.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – 1461 Trabzon FK play-off 3. Tur rövanş maçında “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” gerekçesiyle PFDK sevkinin gerçekleştiği öğrenildi.

Sevke ilişkin TFF tarafından paylaşılan bilgide; “AcnTurk Sigorta Van Spor FK Kulübü’nün 27.05.2024 tarihinde oynanan AcnTurk Sigorta Van Spor Fk- 1461 Trabzon Fk TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Acnturk Sigorta Van Spor FK idarecisi Osman Yıldırgan’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 28.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.