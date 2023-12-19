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Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, Ankara Demirspor - Van Spor FK maçı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Ankara Demirspor mağlubiyeti sonrası görevi bırakmaya hazır olduğunu söyleyen Kıyak, sosyal medya hesaplarından "Şehri Vanımızın cefakar taraftarlarına, hemşehrilerime; Her şeyin farkındayız dünde umutluyduk, bugün ve yarında umutluyuz. Yol kazası yaşadık bugün, ama umut doluyuz inandınız ve inanıyoruz. Şehri Van’a sözümüz var sizlerle BAŞARACAĞIZ. Bu şehir için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Vanspor’la uyuyor Vanspor ile kalkıyoruz. Yanımızda olan yönetici kardeşlerime, hemşehrilerime, iş insanlarımıza ve taraftarlarımıza minnettarım. İnanınız, güveniniz, sabrediniz. Bugün yine Ankara’da yanlızdık. Siyasilerimizin, bürokratlarımızın, iş insanlarımızın bugünlerde yoğun olduğu Ankara’da aranmadık, sorulmadık. Ama yinede inanıyoruz. Ama; Vansporu daha ileri taşıyıp, daha iyi yönetecek Vanspor gönüllülerine kapımız açık. Geçen yıl play-of yaşadık bu başarımızın üstüne başarı katacak gönüllü hemşehrilerimize görevi devretmeye hazırız. Yeterki kazanan Vanspor olsun. Hayatım boyunca pes etmedim mücadele ettim. Pes etmiyoruz ama görevi devretmeye hazırım. Şunuda biliyoruz ki dün nasıl kulübe sahip çıkan olmadığı gibi bugün ve yarında sahip çıkacak olmayacaktır. Şehri Van için fedekarlıksa hazırız, görevi devir etmekse hazırız. Beni ve arkadaşlarımı istifaya davet edenler bilmeli ki; Devre arasına giriyoruz. Transfer gerekiyor, kamp yeri belirlenmesi gerekiyor, bütçenizin belirlenmesi gerekiyor. Hazırsanız ben ve arkadaşlarım hazırız, konu Vanspor ise bizler hazırız. Benden ve bizden daha iyi yapacak hemşehrilerim bilsinki tek gerçeğimiz Vanspor’dur. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.