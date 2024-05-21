AcnTurk Sigorta Van Spor FK, yarın konuk olacağı 1461 Trabzon FK karşısında avantajlı bir skorla kente dönmeyi amaçlıyor.

Kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdürdükten sonra 2 günlük Erzurum kampı gerçekleştiren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Trabzon’da istediğini alarak taraftarlarını mutlu etmeyi istiyor.

1461 Trabzon FK ise, ilk maçta Ankaraspor’u, ikinci maçta ise Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi eleyerek çıktığı 3. turda Van Spor’u da saf dışı bırakmayı arzuluyor.

1461 Trabzon FK – AcnTurk Sigorta Van Spor FK arasında, Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak olan play-off 3. tur ilk maçı yarın (22.05.2024) saat 15.30’da başlayacak.