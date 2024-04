Van Valiliği himayesinde Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Edremit Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) katkılarıyla gerçekleştirilen 'Van Shopping Fest' 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

Van ekonomisine ve turizmine büyük bir katma değer sağlaması hedeflenen ve 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 'Van Shopping Fest', bu yıl beklenen ilgiyi görmedi. Ülkelerindeki nevruz tatilini geçirmek için Van'a gelen İranlı turistler için gerçekleştirilen festival kapsamında bu yıl beklenen etkinlikler de düzenlenmedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde 2014 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan ve 2019 yılında Van Valiliği'nin de desteklediği festival, Van'ın ekonomisine canlılık katmasının yanı sıra gerek kentte yaşayan vatandaşlara gerekse İranlı turistlere alışveriş ve eğlence fırsatı sunmuştu. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde ciddi yıkımlara neden olan depremlerden dolayı yapılmayan Van Shopping Fest'in bu yıl ise beklenen ilgiyi göremedi.

Shopping Fest'le Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması ve yerel piyasanın canlandırılması amaçlanırken, bu yıl beklenen hedef yakalanamadı. 2014 yılından 2019 yılına kadar aralıksız devam eden, pandemiden dolayı ara verilen ve 2022 yılında alıncı düzenlenen Van Shopping Fest, bu yıl yedinci kez düzenlendi.

Van'ın tanıtımında büyük rol oynayan Shopping Fest, 2020 yılında Covid-19 salgınından dolayı sekteye uğramıştı. Yaklaşık 2 yıllık aradan sonra 2022 yılında 15 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında tekrar düzenlenen festival, geçtiğimiz yıl ise 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde ciddi yıkımlara neden olan depremlerden dolayı yapılamamıştı.

Daha önceki festivallerde vatandaşlara Shopping Fest logolu atkı dağıtılmasının yanı sıra, halk oyunları, sokak gösterileri ve çeşitli festivaller düzenlenmişti. Bu yıl bu tür etkinliklerin de yapılmaması nedeniyle festival beklenen ilgiyi görmedi. Kentte 22 gün boyunca düzenlenen festivaller beklenen ilgi görmezken, esnaflar ise beklediği alışverişi yapamadı.

Özellikle bu yıl düzenlenen festivalin yerel seçimlere denk gelmesi ve akabinde kentte bazı olayların yaşanmasından dolayı İranlı sayısının hayli az olduğu görüldü. Önceki yıllarda düzenlenen festivallerde resim sergisi, halk oyunları gösterisi, alaturka konser, futbol turnuvası, çocuk tiyatroları, el sanatları sergisi, sokak gösterileri, dengbej ve kaside programı, Van Oturma Gecesi, kedi güzellik yarışması, konser ve şiir programları düzenlenirken, bu yıl bu tür etkinliklerin de düzenlenmemesi dikkat çekti.

Her yıl 13 günlük nevruz tatili Van Shopping Fest festivali kapsamında Van'a gelen İranlı turistler, bu yıl beklentileri karşılamadı. Her yıl nevruz tatilinde Van'a gelmeyi tercih eden on binlerce İranlı turist yaptıkları alışverişle esnafa 'can suyu' olurken bu yıl ise beklenen ilginin olmaması esnafı üzdü.