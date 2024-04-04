Ramazan Bayramı bu yıl 10-12 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bu yıl hafta sonunun da bağlanmasıyla birlikte 9 güne çıkan bayram tatili süresini şehir dışında veya Van’a gelerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar şimdiden yola çıkmaya başladı. Şehirlerarası otogarlarda da bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere yapılan seferlerde bayram öncesinde neredeyse yer kalmadı. Büyükşehirlere gidenlerin yanı sıra Van’da yaşayan ve akrabaları Hakkari, Bitlis, Muş gibi civar illerde bulunan aileler ise şimdiden yola çıkmaya başladı.

Yakın bölgelere günün hemen her saatinde sefer düzenleniyorken, daha uzak olan büyükşehirlere gitmek isteyen tatilcilerin, bilet alabilmek için ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.

Otobüs firmaları ise yoğunluğun artması durumunda özellikle büyükşehirlere ek sefer düzenleyebileceklerini belirtti.