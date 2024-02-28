Van OSB tarafından düzenlenen dayanışma ve istişare toplantıları devam ediyor. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan’ın katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında, sanayicilerle fikir alışverişinde bulunuldu.

Van Organize Sanayi Bölgesinin genel durumu ile sanayinin ve sanayicinin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, organize sanayi bölgesinde yapılan çalışmalar da ele alındı.

Toplantıda, çalışmaların bir program dahilinde yapılacağına dair hedefler belirlenirken, yerli ve milli üretimin önemi üzerinde de fikir alışverişi yapıldı. Ülke ekonomisinin de ele alındığı toplantıda, üretimin büyüme ve istihdam üzerindeki etkileri konuşuldu.