WanHaber – Haber Merkezi

Van Masterler Derneği, yönetim kurulu ve üyelerinin yoğun katılımıyla önceki gün genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek liste halinde gidilen seçimde Van Masterler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına H.İbrahim Koç seçildi.

Van Masterlerin yeni başkanı H.İbrahim Koç, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Elite World Otel'de gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına Van Masterler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H.İbrahim Koç, Başkan Yardımcısı Ergin Çiftçi, yönetim kurulu üyeleri Barış Meriç, Can Polat, Meriç Harman, Yunus Çiftçi, Oktay Ukay, Lezgin Hametoğlu, Özcan Polater ve Rıdvan Can katıldı.

BAŞKAN KOÇ; "BİZ BİR AİLEYİZ"

Başkan H. İbrahim Koç, Van Masterler Derneği kurucu başkanı Zeki Yılmaz ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, “Başkanlık görevini bana layık gördüğünüz için siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Yeni yönetim olarak hep beraber güzel projeler hazırlayacağız. Kongremiz hayırlı olsun” dedi.

H.İBRAHİM KOÇ KİMDİR?

16 Yaşında Van Yolspor'da futbola başladı. İki yıl Yolspor forması giyen Koç, Vanspor’a transfer oldu. İki yıl Vanspor'da oynadıktan sonra sırasıyla DSİ Spor ve Başkalespor formaları giydi. Askerlik sonrası ise aktif futbol hayatını sonlandıran Koç, tecrübeli Vanlı teknik direktör Turgay Karatekin ile birlikte aynı ekipte 1974 Vanspor'da alt yapı antrenörlüğü yaptı. 3 çocuk babası H. İbrahim Koç, gerçekleşen genel kurulda Van Masterler Derneği'nin 3´ncü başkanı seçildi.

"YENİ YÖNETİM LİSTESİ"

H. İbrahim Koç başkanlığındaki Van Masterler Derneği 3´üncü dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan Yardımcısı:

Ergin Çiftçi

Muhasip:

Barış Meriç

Sekreter:

Özcan Polater

Basın Sözcüsü:

Rıdvan Can

ASİL ÜYELER

Enver Azbay

Alkan Ayhan

Can Polat

Lezgin Hametoğlu

Oktay Aksoy

Enver Çiftçi

Oktay Ukay

YEDEK ÜYELER

Meriç Harman

Volkan Bilginoğlu

Yunus Çiftçi

DENETİM

Turgay Karatakin

M. Emin Işık

DİVAN

Eren Tübek

Bengin Çakay

Emin Çallı