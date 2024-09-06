Erzurum'un Horasan İlçesinde Büyük Facia!

Saat 06:30 civarında, Ağrı'nın Patnos ilçesinden Çankırı'ya doğru yola çıkan Furkan Uçar’ın kullandığı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu 5 metre yükseklikten uçtu ve trajik bir şekilde düştü.

Otomobilin İçinde Ölüm Sessizliği

Kazanın hemen ardından, otomobilin içindeki 7 kişiden 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Çocuklar Nabizade Ünal (9) ve Erve Tuana Ünal (13) ile Zeynep Uçar (45), kazanın kurbanı oldu. Olay anı, çevredeki sakinler tarafından büyük bir şok ve üzüntüyle karşılandı.

Kurtarma Ekipleri Çabuk Hareket Etti

Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralılara ilk yardımı yaparak, acil sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine hızla ulaşan polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarını hızla başlattı. Yaralıların tedavisi için Erzurum ve Horasan ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Hayat Kalanlar İçin Zorlu Bir Mücadele

Hayatta kalanlar arasında Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) bulunuyor. Bu dört kişi ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazanın ardından, tüm bu yaralıların sağlık durumları büyük bir merak konusu oldu.

Soruşturma Başlatıldı: Kaza Neden Oldu?

Kazanın detaylarını ve nedenini araştırmak amacıyla yetkililer tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu trajik olay, hem aileyi hem de yerel halkı derinden etkiledi. Kazanın nasıl meydana geldiği ve benzer olayların tekrarını önlemek için alınacak tedbirler merakla bekleniyor.