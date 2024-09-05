Van’a Ek Uçak Seferleri Müjdesi Var!

Şehrin uçak seferlerinin artacağı duyuruldu.

Pandemi Sonrası Durum Kötüleşti

Pandemi döneminde sefer sayılarının azaltılması, Van’ın ulaşım altyapısını büyük ölçüde olumsuz etkiledi ve eski düzenine geri dönmesi zorlaştı. Ancak Eylül ayında yapılacak ek seferlerle bu sorunun hafifletilmesi bekleniyor. AirlineHaber adlı haber kaynağı, bu müjdeli haberi paylaştı ve Van’daki uçak seferlerinin artırılacağını belirtti.

Uçuş Sıkıntıları Yerel Ekonomiyi Vurdu

Son dönemde Van’ın yaşadığı uçuş sıkıntıları, kentin turizmini ve halkını olumsuz etkileyen bir sorun haline geldi. Yaz mevsiminde talebin artmasıyla birlikte sınırlı seferler ve yükselen bilet fiyatları, şehrin turizm potansiyelini sınırladı ve yerel halkın yaşam kalitesini düşürdü.

Milletvekili Girişimleri Sonuç Verdi

Van’daki uçak seferlerinin artırılması için Van Milletvekili Burhan Kayatürk önemli bir adım attı. Kayatürk, Urartu Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim İnce ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Türk Hava Yolları (THY) ile anlaşarak 15 Eylül itibarıyla Van’a 3 yeni uçak seferi eklenmesi konusunda mutabakata varıldı.

Turizm ve Günlük Yaşamda Gelişmeler

Yaz boyunca yaşanan uçuş eksiklikleri, özellikle turizm sektöründe büyük kayıplara yol açtı. Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde düzenlenen yürüyüşler, bu eksikliklerin günlük yaşamda yarattığı sıkıntılara dikkat çekti. Artan uçuş seferleri, hem turizm hem de günlük yaşam açısından önemli bir iyileşme sağlayacak.