Edinilen bilgilere göre, Başkale İlçesi Ömerdağlı Mahallesi yakınlarında mahalle sakinleri tarafından donmuş cansız bir beden bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda, donan bedenin yabancı uyruklu 1 mülteciye ait erkek cesedi olduğu belirlendi.

Başkale Devlet Hastanesi’ne getirilen cesedin otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.