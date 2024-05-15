Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun Başkanlığında gerçekleşen ilk toplantıda SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin poliklinik hizmetleri, MHRS alınabilme durumları ve iyileştirmeler ile MHRS onay sistemi gibi konular görüşüldü.

Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, başhekim yardımcıları ve MHRS birim sorumluları da katıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğünde diğer toplantı ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasındaki koordinasyona yönelik gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun Başkanlığında yapılan toplantıda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ve SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasındaki koordinasyon görüşüldü.

Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tatlı, başkan yardımcıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabas Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve hastane yöneticileri katıldı.