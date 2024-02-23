115.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Münhal Kadrolar yayımlandı. Kura sonucunda Van’a 49 uzman hekim ve 22 pratisyen hekim olmak üzere toplam 71 hekim kadrosu açıldı.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun, Van’a yeni kadro açılmasının ardından yaptığı paylaşımda; “115. Devlet hizmet yükümlülüğü kurasında, ilimize 49 Uzman Hekim, 22 Pratisyen Hekim kadrosu açılmıştır. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür eder, ilimizde göreve başlayacak hekimlere başarılar dileriz” dedi.

İşte Van için açılan hekim kadroları;