Van Gölü Canavarı hikayesi ülkemiz efsanelerinden biridir. Hikayenin, bu zamana kadar bölgedeki turizmi canlandırmak amacıyla uydurulduğu yaygın söylentiler arasında. Yine de Van Gölü Canavarını görmüş olduğunu iddia edenler mevcut.

Van Gölü Canavarının yine ünlü bir hikaye olan Loch Ness Canavarı ile benzer özellikleri olduğu anlatılır. Bu iki canavar da bir plesiosaurus gibi eski deniz sürüngenlerine benzediği iddia edilenler arasında.

Uydurulan bir efsane olarak düşünülse de bu konuyla ilgili araştırmalar, gözlem yapanlar da oldu ve hatta birden fazla görgü tanığı olduğu söyleniyor. Bütün bu iddaaları incelemeden önce Van Gölü canavarını hep birlikte tanıyalım.

Van Gölü Canavarı Nedir?

Araştırmalara, filmlere ve hikayelere konu olmuş Van Gölü Canavarı nedir diye sorarsanız, yazımızı sizin için derledik.

Van Gölü canavarı hikayesi, yakın tarihimizin en tanınmış ve tartışılan efsanevi yaratığıdır. Medyada haftalarca tartışılmıştır. Günümüzde hala Van Gölü canavarı hikayesi hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Tarih boyunca birden fazla görgü tanığı olduğu bilinmekle birlikte ilk yazılı görüş 29 Nisan 1889’da Saadet adlı Osmanlı gazetesinde yer verilmiştir.

Gazetedeki habere göre, yaratık bir adamı Van Göl’üne sürüklemişti. Bu olayın duyulmasının ardından Osmanlı hükümeti yaratığı tespit etmek amacıyla göle resmi bir gözlem ve araştırma grubu gönderdi. Bu grup tarafından hazırlanan rapor, Van Gölü Canavarı’nın en eski gözlem raporu olarak biliniyor.

Van Gölü canavarı hikayesi pek çok kez tartışıldı. Ancak hikayenin aslını herkes çok bilmiyor.

Van Gölü Canavarı’nın Hikayesi Nedir?

Van Gölü Canavarının hikayesi ilk kez adının geçtiği yer Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” eseridir. Bu eserde, halk, Evliya Çelebi'ye, "Gel sana canavarı gösterelim" diyerek onu bir mağaraya götürür.

Mağaranın girişinde yerden ateşler ve dumanlar yükselir. Rivayete göre bu mağarada yaşayan canavar sık sık Van Gölü'ne girer. Mağarada yaşayan canavar aslında yavrudur.

Bir başka hikaye ise şöyle: Biliyorsunuz ki Hz. Ali ile ilgili çok sayıda rivayet vardır. Evliya Çelebi’nin, yöre halkından aldığı bilgilere göre, Hz. Ali önce Van gölü Canavarı'nı öldürmüştür. Ama daha sonra bu mağarada yaşayan bir çocuk olduğunu fark etmiştir. Şaşıran Hz Ali çocuğu öldürmemiş. Mağaranın girişinde namaz kılıp kapanması için dua etmiş ve o günden sonra buraya "Ali Kayası" adı verilmiş.

Bu hikayeler gibi Van Gölü canavarı hikayesi hakkında birden çok görgü tanığının anlattıkları da bulunuyor. Fakat hiçbir zaman Van Gölü Canavarı’nın varlığı kanıtlanamamıştır. Daily Telegraph’ın bir makalesiyle 2 Kasım 1995'ten beri gölde yapılan gözlemler uluslararası bir ilgi görmüştür. Ancak bazı araştırmalar yaratığın 1889'dan önce görüldüğünü öne sürüyor.

Van Üniversitesi öğretim görevlisi Ünal Kozak, 1997 yılında Van Gölü canavarı hikayesi için kısa bir video çekti. Fakat bu videoda görülen, tek bir yöne doğru ilerleyen ve nefes aldığına dair hiçbir emare gözükmeyen bir hareketten ibaretti. Bu nedenle de sahte ve kandırmaca olarak anıldı.

Van Gölü Canavarı’nın Kökeni

Van Gölü Canavarı aslında plesiosaurus gibi eski bir deniz sürüngeni. Uzun boyunlu ve bir veya daha fazla hörgüçlü. Görgü tanıklarına göre ünlü Loch Ness Canavarı ile aynı özelliklere sahip. Yani böyle olduğu söyleniyor.

Van Gölü canavarı hikayesinin başta turizm amaçlı ağızdan ağıza yayılan bir efsane olduğu düşünülüyor. Yine de bu kadar görgü tanığı olabileceği düşünülememiş olabilir. Canavarın varlığının da yokluğunun da hala kanıtlamamış olması, bir soru işareti oluşturuyor.

Van Gölü canavarı hikayesi, elbette turizm açısından yararlı olmuştur. Fakat İskoçya’daki Loch Ness Gölü Canavarı ile aynı bilinirlik seviyesine ulaşamamıştır.

Van Gölü Canavarı Gerçek Mi?

Belki de bu kadar görgü tanığı varken aklımıza gelen en önemli soru budur, Van Gölü canavarı gerçek mi? Birlikte göz atalım.

Yazımızın daha önceki başlıklarında bahsettiğimiz üzere, Van Gölü Canavarı’nın kanıtlanmamış bir gerçekliği söz konusu. Eskilere dayanan görgü tanıkları ve kanıtlanmak üzere yapılan çalışmalar hiçbir zaman kesin bir sonuca ulaşamadı.

Yine de ülkemiz akademisyenlerinden Ünal Kozak, Van Gölü Canavarı hakkında araştırmalar yapmıştır. Gölde yaptığı araştırmalar sırasında yaratıkla karşılaştığını ve hatta onu kameraya aldığını iddia etmiştir. Çektiği video birçok tartışmaya sebep olmuştur.

Cambridge Üniversitesi biyologları bile Kozak'ın videosunu incelemiştir. Bununla birlikte, bu videoda kayda alınan yaratığın hiçbir yöne sapmadan dümdüz ilerlemesi dikkat çekmiştir. Kamera açısının sol tarafa hiç kaymaması nedeniyle bir tekne tarafından çekilen bir maket olduğu konusunda şüphe duymuşlardır. Bu nedenle görüntüler "gerçek" olarak kabul edilmedi.

Van Gölü Canavarı Hikayesi: Popüler Kültürdeki Yeri

Kültürler, içinde yetiştikleri coğrafyaya ait değerler taşırlar. Bunlar yörelerin anlatılarına, masallarına, hikâyelerine ve efsanelerine yansımıştır. Bu hikayeler çok sayıda nesiller boyunca dinlenmiş, gelecek nesillere aktarılmıştır.

Van Gölü canavarı hikayesi de benzer bir özelliğe sahip. Derin ve karanlık suların ürkütücü, korkunç yapısı insanların psikolojisini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu suların içinde yaşadığına inanılan çok sayıda mitolojik yaratık gizemini hep korumuştur ve Van Gölü Canavarı da bunlardan biridir.

Gerçekliği hiçbir zaman kesin kanıtlarla onaylanmamıştır. Ancak Van Gölü canavarı hikayesi bölge ve çevre illerden birçok turistin dikkatini çekmiştir. Bu efsane Van’ı ilgi çekici hale getirmiştir. Bu gibi efsaneler bölgeleri ziyaret etmeye, kültürü tanımaya ve bazen de kanıtlanmayanı kanıtlama düşüncesiyle kendine çeker. Van şehrinin Van Gölü Canavarı hikayesi buna iyi bir örnektir.

Van Gölü Canavarı Filmi

Dilden dile anlatılan Van Gölü canavarı efsanesi, sözlü olarak kalmayıp yazılı ve görsel eserlere de yansımıştır. Van Gölü Canavarı filmi çekildi ve seyirciye sunuldu. Filme birlikte göz atalım.

Bir komedi filmi olan "Van Gölü Canavarı" vizyona 30 Kasım 2012'de girdi. Oyuncuları Selahattin Taşdöğen, Naci Taşdöğen ve Ceylan Yılmaz.

Filmin yönetmenliğini ise Mehmet Bükülmez üstlendi. Filmin yapımcısı Nazif Çetin, Van Gölü Canavarı'nın dünya çapında bir simge haline gelmesinin yanı sıra Van'ın doğal güzelliklerini yansıtmak için bu projeyi seçtiklerini söylüyor. Van Gölü Canavarı hakkında hiçbir fikrimiz olmamasına rağmen, bu yaratık bir filmde başrol oynamayı başarıyor. Komik olayları konu alan film yöre halkının ilgisini çekmiştir.

Van Gölü canavarı hakkında merak edilenler

Van Gölü Canavarı gerçek mi?

Van Gölü Canavarını gören var mı?

Canavarı ilk kim gördü?

Van Gölü Canavarı neye benzer?

Bu tarz sorular Van Gölü Canavarıyla ilgili en çok merak edilenlerden. Hepsine yanıt verecek olursak, Van Gölü canavarının hala tamamen kanıtlanmış bir gerçekliği bulunmuyor.

Bununla birlikte onu gördüğünü iddaa eden birden çok görgü tanığı var. Onu görenler canavarın şeklinin Loch Ness Canavarı ile benzerliğinden bahsediyorlar. Yaklaşık 15 metre uzunluğunda, oldukça koyu renkli ve sırtında sivri çıkıntıları olan bir yaratık olduğunu iddia ediyorlar.

Van Gölü Canavarı Heykeli Nerede?

Çizgi dizi The Secret Saturdays'in bir bölümünün konu olan, Destination Truth adlı belgesel serisinin bir bölümünde yer alan ve Animal X belgeselinde de adı geçen Van Gölü Canavarı'nın filminin yanında heykeli de var.

Bu heykel, Van’ın Gevaş ilçesinin uluslararası turizmi geliştirmek için en büyük atılımı diyebiliriz. 1997 yılında canavarı gördüğünü iddia eden belediye başkanı, tabii heykelin yapılmasında önemli bir rol oynadı.

Buna ek olarak dönemin Belediye Başkanı Nazmi Sezer, bir efsaneyi somut bir esere dönüştürmeye teşvik etmiş. 2004 yılından beri, bir ton ağırlığındaki bu büyüleyici heykel ziyaretçileri çekiyordu fakat 2014 yılında belediye tarafından kaldırıldı.

Bir gün Van’ı ziyaret etmek isterseniz belki siz de bu gizeme ışık tutarsınız, gözlerinizi iyi açın deriz!

Sıkça Sorulan Sorular

Van Gölü canavarı hikayesi hakkında genel bilgilere yer verdik. Şimdi Van Gölü canavarı hakkında sık sorulan sorulara bakalım.

Van Gölü canavarı efsanesi nedir?

Van Gölü canavarı, yakın tarihimizin en tanınmış ve tartışılan efsanevi yaratığıdır. Medyada yıllardır tartışılmış ve günümüzde hala araştırmalar yapılmaktadır. Tarih boyunca birden fazla görgü tanığı olduğu bilinmektedir fakat hala gerçekliği kanıtlanamamıştır.

Van Gölü canavarı ilk ne zaman çıktı?

Van Gölü Canavarının hikayesinin ilk kez adının geçtiği yer Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” eserine dayanıyor.

Van Gölü altında ne var?

Van Gölü altında bulunan efsanevi bir yaratık olduğu yıllardır söylenir: Van Gölü Canavarı.

Van Gölü Canavarı filmi nerede çekildi?

Van Gölü Canavarı filmi Van’da çekildi ve 30 Kasım 2012’de vizyona girdi.

Van Gölü suları neden sodalı?

Van Gölü suyu acı, tuzlu ve sodalıdır. Akarsuların beraberinde taşıdığı tuzlu suyun gölde birikmesi ve suyun buharlaşmasıyla suda yoğunlaşması bunun en büyük nedenidir. Bor ve sodyumkarbonatın ve volkanik kayaçların varlığının bir sonucu olarak tuz oranı yüksektir.