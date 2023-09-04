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WanHaber – Fatma Öztürk

Van Teknokent’in ev sahipliği yapacağı Türkiye’nin önde gelen girişimcilik programları yürütücüsü in4startups ile birlikte Van ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilere yönelik Van Girişimcilik ve İnovasyon Programı başvuruları başladı.

Program hakkında bilgi veren Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, “Program kapsamında girişimcilere yönelik eğitimler, girişimcilik analizleri, iş dünyasından fikirlerini danışabilecekleri mentorlar, ürün ve hizmetlerini satabilecekleri ve işbirliği yapabilecekleri büyük kurumsal firmalarla görüşme imkânı sunulacak” dedi.

Programa başvuru yapan girişimciler aynı zamanda Türkiye’nin en büyük girişimcilik yarışması Gelecek Vadeden Girişimler Yarışması 24’e doğrudan başvurmuş sayılacaklar. Yarışmada finale kaldıkları takdirde Aralık ayında gerçekleştirilecek Startup Yatırım Zirvesi’nde yatırım fonlarıyla bire bir görüşme hakkına sahip olacaklar.

10 Eylül’de başvuruları sona erecek programın başvuru şartları ise şu şekilde;

Programa Türkiye’nin her yerinden katılım sağlanabilmesi için programda yer alan etkinlikler, eğitimler, danışmanlıklar ve mentörlükler online olarak gerçekleştirilecek.

Programa başvuracak girişimlerin fikir seviyesinde olması yeterli olacak. Girişimciler fikirleriyle başvurularını yaptıktan sonra ön değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Ön değerlendirmeyi geçip programa katılmaya hak kazanan girişimcilere önce temel girişimcilik ve inovasyon eğitimleri verilecek, ardından girişimciler bire bir analiz edilerek kendilerine yardımcı olacak iş dünyasından mentorlar ve işbirliği ve satış yapabilecekleri kurumsal firmalar tespit edilerek görüşmeleri organize edilecek. Mentorlardan ve kurumsal firmalardan gelen geri dönüşlerle beraber girişimcilerin projelerini iyileştirmeleri sağlanacak.