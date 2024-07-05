2024 Ocak ayında ilk çalıştayı düzenlenen “Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor” Projelerinin son aşamalarına gelindi.

Proje kapsamında 53 meslek lisesi ve üniversite mezunu genç; robotik kodlama ve yapay zeka eğitimleri ile alanda nitelikli hale getirildi.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında Cinsiyet Eşitliği Odaklı Çalışmaların Geleceğin Desteklenmesi Hibe Programı’nın uygulandığı proje; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor.

Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme Derneği (MEGDER) ve proje ortağı Van Sanayici ve İşadamları Derneği (VANSİAD) tarafından koordinasyonu yürütülen ‘Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor’ projesi ile 17-39 yaş arası gençlere kodlama, yazılım ve çeşitli programlarla eğitim verildi.

Geleceğe Hazırlık Seminerleri kapsamında Sektörle Tanışma, Türkiye'de ve dünyada bilgisayar sektörünün gelişimi ve toplumsal cinsiyet rolleri konulu 3 seminer düzenlenirken, toplam katılımcı sayısı ise 300 kişi oldu.

Bu kapsamda verilen eğitimlerde; Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş, Ahmet Bayhan Bayramoğlu, Kadir Parin, Ferman Demirhan, Görsel Görmen, Mehtap Tanrıverdi ve Müjgan Güneri gibi alanında uzman isimler çeşitli konularda eğitim vererek gençleri, geleceğin meslekleri noktasında bilgilendirdi.