AFAD’ın resmi internet sitesinde verdiği bilgiye göre 7 Mart Perşembe günü saat 15.49’da bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.6 büyüklüğündeydi. Meydana gelen deprem sonrası Van fay hattı nereden geçiyor sorusu halk arasında merak edildi.

7 Mart’ta yaşanan Erciş merkezli depremin derinliği ise 10,3 km olarak belirlendi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. Ancak olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. Depremden sonra ünlü yer bilimci Naci Görür, Van’da yaşanan deprem için açıklama yaptı.

Van Fay Hattı Nereden Geçiyor?

Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için farklı bölgelerde depremler meydana gelebiliyor. Ülkemizde ard arda yaşanan depremlerden sonra Van’ın deprem bölgesi olup olmadığı da merak ediliyor. Van fay hattı nereden geçiyor sizler için araştırdık.

Deprem ülkesi olan Türkiye’de deprem oluşturma olasılığı yüksek olan birçok fay bulunmakta. Van ili de bu bölgelerden biri. Deprem oluşturabilecek birçok fay hattı Van ilinin ilçelerinden geçiyor.

Buna göre Van fay hatlarının geçtiği ilçeler aşağıdaki gibidir:

Erciş

Muradiye

Çaldıran

Özalp

Saray

Bahçesaray

Çatak

Van Fay Hattı Haritası

Van ili, tektonik olarak Avrasya ve Arap levhalarının sıkışma bölgesinde yer alıyor. Aynı zamanda Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Doğu Anadolu Fay Zonu’nun kesişme sahasında bulunuyor. Bu fay hatlarının deprem oluşturma riski bulunması sebebiyle Van riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Van ilimizde gerçekleşen depremden sonra Van deprem fay hatları merak konusu oldu. Van şehrinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin fay hatlarına ne kadar yakın olduğunu öğrenmek için araştırma yapıyor.

Yaşadığı yerin Van fay hattına ne kadar yakın olduğunu kontrol etmek isteyen vatandaşlarımız için Van fay hattı haritası şu şekildedir:

Van Diri Fay Hattı Haritası

Van ilimizde, genç tektonik evrimi farklı geometrik özelliklere sahip faylar bulunmaktadır. Bu faylar, Van Gölü Havza’sının kuzey ve kuzeybatısında doğrultu atılımlı faylar yer almaktadır. Doğusu ve güneyindeyse bindirme fayları vardır.

Aynı zamanda Van ilinin Avrasya ile Arap levhalarının sıkışma bölgesinde olduğunu söylemiştik. Bundan dolayı Çaldıran Fayı, Özalp Fayı ve Erciş Fayı gibi çoğunlukla sağ yönlü faylar risk yaratabilir durumda.

Depremlerin büyük bir bölümü, Van Gölü’nün doğusu ve güneyinde baskın olarak görülmektedir.

7 Mart Van Depremi: Naci Görür Açıklama Yaptı!

7 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Van depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür de açıklama yaptı. Ünlü yer bilimci Naci Görür herhangi riskli bir durumun olup olmadığıyla ilgili bir bilgi vermedi.

7 Mart akşamı Van’da yaşanan depremle ilgili Naci Görür’ün açıklaması şöyle:

“Bugün Adaklı-Muradiye (Van)’de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem 10 km derinde ve sağ yanal atımlı Hasan Timur Fay zonunda. Depremin olduğu zonun uzunluğu 10 km civarında.”

Van Fay Hattı Kırıldı Mı?

Türkiye’nin aktif fay haritası 6 Şubat depremleri sonrasında güncellenmişti. Bu güncellemelere göre Türkiye’de 1990’lı yılların başında 150 adet aktif fay varken günümüzde bu sayı 450’yi geçti.

Yapılan araştırmalara göre Van’da 2011 yılında yaşanan üzücü depremin ardından yeni bir fay kırılması yaşanmamıştır.

Yer bilimciler, Türkiye’nin en tehlikeli kuşaklarının “levha sınırı” denilen bölgede olduğunu söylüyor. Bu bölgede Kuzey Anadolu Fayı, Anadolu levhasıyla Avrasya levhasının sınırını oluşturan trasformer fay özelliğindeki fay.

Ve bu fay, Erzincan’dan başlayıp İstanbul’a kadar uzanıyor. Doğu’ya doğru Van ve civarı da olmak üzere İran’a doğru devam ediyor. Dolayısıyla Van, fay hattı kırılma riski taşıyan bölgede yer alıyor.

Van’da Deprem Riski Var Mı?

Türkiye’de depremlerden sıklıkla etkilenen bir il olan Van riskli bölgede mi yer alıyor sorusu merak ediliyor. Ülkemizde deprem üreten ve üretme ihtimali yüksek olan birçok tektonik yapı bulunmakta.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), kısa bir süre önce Türkiye’nin diri fay haritasını güncelledi. Bu haritaya göre ülkemizde 485 adet diri fay hattı olduğu görüldü. Bununla beraber MTA birinci derece risk taşıyan fay hatlarını da kamuoyuna sundu.

Buna göre birinci derece deprem riski taşıyan illerimiz:

Bursa, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bilecik, Yalova, Düzce, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Kırıkkale ve Siirt.

Birinci derecede risk taşıyan iller arasında Van ili bulunmamaktadır.

Ancak Van ilinde de riskli bölgelerin olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu depremlerin yapısı ve tarihsel olarak tekrarlanan depremlerden mi olduğu da önemli. Yapılan araştırmalara göre, bu bölgede tarihsel olarak 30 ila 35 yılda bir gerçekleşen depremlerin olduğu bilinmekte.

Van’da hangi ilçeler güvenli?

Van’ın uzeyinden ve güneyinden fay hattı geçiyor. Nitekim birinci derece risk taşıyan Van ilinde hangi ilçeler güvenli sorusu da önem taşıyor. Vatandaşlar evlerinin yakınından fay hattı geçiyor mu merak ediyor.

Van ilinde güvenli olan ilçeler şu şekildedir:

Edremit

Gürpınar

Başkale

Gevaş

Ancak yine de coğrafik açıdan bu ilçelerin Van fay hatlarına yakın olduğunu da söylemek gerekir.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Maden Tetkik ve Araştırma Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde “Fay Hattı Sorgulama” sistemi mevcut. Bu siteye giriş yaparak evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz.

Yaşadığınız bölgede deprem riski var mı sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yapın. Ardından, Deprem Haritası Sorgulama sayfasına giderek aktif fay hatlarını görüntüleyebilirsiniz.