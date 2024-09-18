İhale Süreci Başlıyor

Bu fırsat, yerel esnaf ve yatırımcılar için oldukça cazip görünüyor Edremit Belediye Başkanlığı'nın Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, dükkanların kiralanması için gerekli ihale detaylarını açıkladı. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde "Açık Teklif Usulü" ile gerçekleştirilecek ve toplamda dört adet dükkan kiralanacak.

Dükkanların Lokasyonu

Kiralanacak dükkanlar, Edremit ilçesi Erenkent (Yeni Toki) Mahallesi’nde yer alıyor. 28’er metrekarelik alanlara sahip bu dükkanlar, ticari faaliyetler için uygun bir ortam sunuyor ve işletme açmak isteyenlere büyük bir fırsat sağlıyor.

Gerekli Belgeler

İhaleye katılmak isteyenlerin sunması gereken belgeler arasında, dilekçe, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve çeşitli resmi evraklar yer alıyor. Bu belgeler, işlemlerin hızla ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için önem taşıyor.

İhale Tarihleri ve Şartlar

İhaleye katılım için son tarih, belirtilen süre içerisinde tekliflerin teslim edilmesi gerekiyor. Katılımcıların, ihale şartnamesini incelemeleri ve gerekli ödemeleri yapmaları şartı bulunuyor. İhaleyi kazanmak için gereken tüm detaylar, katılımcılara daha önce belirtilmiş durumda.