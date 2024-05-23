Bölge illeri Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van’dan gidecek olan Filistin destekçisi katılımcılar, 26 Mayıs Pazar günü saat 16.30’da Elazığ’da yürüyüş gerçekleştirecek.
Elazığ İzzetpaşa Camii önünden yürüyüş yapacak olan vatandaşlar, Elazığ Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenleyecek.
Sivil Dayanışma İnisiyatifi Derneğinin öncülüğünde düzenlenecek olan mitingde katılımcılar, İsrail’in saldırılarını sonlandırması için çağrılarda bulunacak.
Elazığ’da yapılacak olan mitinge katılım sağlamak isteyen vatandaşların Sivil Dayanışma İnisiyatifi Van Şubesi tarafından organize edilen ulaşım araçlarıyla gidebileceği aktarıldı.
Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk