Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yıllardır doktorluk yapan Prof. Dr. Çetin Kotan, geçirdiği rahatsızlık sonrası anjiyo oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Kotan, yaşadığı rahatsızlık sonrası anjioya alındı. Dursun Odabaş Tıp Merkezinde anjiyo operasyonu geçiren Kotan’ın durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneden edinilen bilgilere göre; başarılı bir operasyon geçiren Van’ın emektar doktoru Çetin Kotan, bir süre doktor kontrolünde müşahede altında tutulacak.