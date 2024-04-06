31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Eş Başkanlar Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, mazbatayı aldıktan sonra belediye binasına gelerek mesailerine başladı.

Onlarca kişi tarafından belediye önünde karşılanan Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, makamlarına geçerek tebrikleri kabul etti.

Eş başkanlar Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan; Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa, Fazıl Tamer, Esiner Çetin ve Ramazan Gökdemir'i görevden aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan'ın ise geçen hafta görev süresi sona ermişti.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanı, Makine İkmal Bakım Ve Onarımı Dairesi Başkanı, Mali Hizmetler Daire Başkanı, Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanı'da görevden alındı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde görevden almaların devam edeceği öğrenilirken görevden alınan isimlerin yerine ise yeni isimler atandı.

Atama kararlarının görünmemesi için Van Büyükşehir'in resmi web sitesi de bakım moduna alındı.