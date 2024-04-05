Sadıksoy seçime yönelik değerlendirmelerde bulunurken bu seçimin net galibinin Yeniden Refah Partisi olduğunu söyledi.

Sadıksoy, “Seçimlerin yapılmış olması bir sonuç değil bir başlangıçtır. 5 yıl boyunca ülkemizi yerelde sevk ve idare edecek temsilcileri seçiyoruz, ancak toplum olarak hür irademizin ne kadar sandığa yansıdığını, hangi etkenlerin seçimlerde rol aldığını her seçimde olduğu gibi bu seçimde de maalesef derinlemesine yaşayarak müşahede ettik” dedi.

Demokrasilerde halkın özgür iradesinin esas olduğunu söyleyen Sadıksoy, “Etik olmayan toplumun değerleri ile örtüşmeyen ve insan onuruna yakışmayan araçların halka dayatılması, halkın iradesini baskı altına alarak tercihinin değiştirilmesi son derece çirkin bir siyasi zihniyettir.

Bu zihniyetin her seçimde olduğu gibi bu seçimde de devletin imkânı ve kaynaklarını kullanarak vatandaşın iradesini anti demokratik yöntemlerle değiştirmesi ne insanidir ne de İslamidir. Eğer bize oy vermezseniz size hizmet gelmeyecek tehdidi vatandaşın iradesine açık bir müdahaledir. Makamın tarafsızlığına gölge düşüren bir haslettir. Ayrıca seçimle değil atama ile iş başına gelen ve devleti temsil edenlerin açık bir şekilde taraf olması, devletin imkanlarını bir tarafa kanalize ederek adil olmayan müdahaleler, vatandaşın devletine karşı olan güvenini olumsuz yönde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

“YENİDEN REFAH HERKESE EŞİT MESAFEDE OLACAK”

31 Mart seçimlerinin net galibinin Yeniden Refah olduğunu ifade eden Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy, YRP’nin Van’da oyunu yüzde 50 arttırdığını söyledi.

Sadıksoy, “Topluma reva görülen bu zihniyet artık son bulmalı. Yeniden Refah Partisi bu zihniyetin sonunun hüsranla biteceğini biliyor. Yeniden Refah herkese eşit mesafede olacak ve herkesin siyasi tercihine saygı duyacak. Adil bir düzen, ülkemizin refahına, huzuruna, kardeşlik ve demokrasisine seviye kazandıracak ve halkımızın kurtuluş reçetesi olacak.

31 Mart seçimlerinin net galibi Yeniden Refah Partisi olduğu herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Zira Türkiye'de her türlü engellenmelere rağmen genelde oyunu yüzde 120, Van'da ise yüzde 50 arttırarak bu seçimin yegâne galibi olduğunu göstermiştir. Kaybedenler kulübü ise eli boş Ankara'ya dönerken, Van'daki dengeleri koruyarak siyaset yaptığını iddia edenlerin 14'e 0'lık hezimeti nasıl izah edecekleri merak ediliyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.