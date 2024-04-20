Van Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Başkanlığında yapılacak.

İşte ilk meclis toplantı tarihi ve yoğun gündem maddeleri...

T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 92797913/823.02/59

Konu : Meclis Toplantısı (NİSAN -2024)

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 13. maddesi doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20.04.2024 Cumartesi günü saat: 15.00'te Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM:

1- Geçici Katip Üyelerinin tespiti ve görevlendirilmesi,

2- Van Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarının sesli ve görüntü cihazlarla kaydelmesi talebi,

3- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi,

4- Belediye Meclisinin 2024 yılı toplantı tarihlerinin belirlenmesi talebi,

5- Meclis Başkanlık Divanının oluşturulması talebi,

6- Meclis ve İhtisas Komisyon üyeleri için 2024 yılında uygulanacak Huzur Hakkının belirlenmesi talebi,

7- Büyükşehir Belediye Encümen üyelerinin belirlenmesi talebi,

8- Tarihi Kentler Birliği Meclisi için üye belirlenmesi talebi,

9. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun oluşturulması talebi,

10- Çevre ve Sağlık Komisyonunun oluşturulması talebi,

11- Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturulması talebi,

12- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun oluşturulması talebi,

13- Ulaşım Komisyonunun oluşturulması talebi,

14-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 15. maddesi "Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir." uyarınca kurulacak ihtisas komisyonların belirlenmesi.

15- Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu olan VASKİ'de memur olarak görev yapan personellere sosyal denge tazminatının ödenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına toplu sözleşme imza yetkisinin verilmesi.

16-2023 Mali Yılı Denetim Komisyon Raporunun meclisin bilgisine sunulması.

17- Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2023 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.