Edremit ilçesinde doğal yapısını büyük ölçüde koruyabilen alanlardan olan Dilkaya Deltası, yeşil doğası ve kuş türleriyle dikkati çekiyor. Doğa harikası Dilkaya Deltası kano tutkunlarını ağırlarken, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Eş Başkan Neslihan Şedal, belediye meclis üyeleri ve çevrecilerle birlikte doğa harikası deltaya dikkat çekmek için kanoya binip kürek çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan ise Van Gölü'nün her bir karışının kent için çok değerli olduğunu, bu değere herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Zeydan, "Van Gölünün o eşsiz güzelliklerinden biri olan göl ile iç içe geçmiş Dilkaya sazlıkları da muhteşem bir yer. Burası yüzlerce kuş türüne ve canlıya ev sahipliği yapıyor. Bu güzelliği korumak bizim elimizde. Buranın korunması ve bir farkındalık oluşturmak adına Büyükşehir Belediyesi ve çevreciler olarak buraya geldik. Bu muhteşem yerin aynı zamanda bir de tarihi var. Dilkaya'da Urartular da yaşamış, bugün Van Müzesi'nde sergilenen bir sürü tarihi eser kalıntıları buradan çıkarıldı. Yani bu cennet yerin her metrekaresinde tarih, yaşam, yeşillik var. Van, her anlamıyla çok önemli bir konumda, Cenab-ı Allah verdikçe vermiş. Bizim de görevimiz işte bu güzellikleri korumak kollamak, geleceğe taşımak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Van Gölüne çok önem veriyoruz. Van Gölü'ndeki temizlik her boyutuyla belediyemiz tarafından sürdürülüyor. Dip çamuru temizliğimiz devam ediyor. Özellikle kıyılardaki çöplerin toplanması anlamında da büyük bir farkındalık yaratıyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Zeydan, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çevreciler kano gösterisinin ardından Dilkaya Deltasında çevre temizliği yaptı. Akdamar Adasına giden Zeydan ve beraberindekiler, tarihi kiliseyi gezip, gelen turistlerle hatıra fotoğraf çekip sohbet etti.