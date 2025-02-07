Anatolia Gurme Fest ve İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen fuar, 10 gün sürecek. Fuar, 14 Şubat Cuma günü başlayacak ve 23 Şubat Pazar günü sona erecek.

Bu yıl 11. kez düzenlenecek olan Van Yöresel Ürünler Gıda-Hediyelik Eşya Fuarı, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak ve 2025 yılının ilk fuarı olacak.

Fuarda, Anadolu’nun dört bir yanından gelecek olan yöresel tatlar ve el emeği ürünler sergilenecek.

Van halkının davet edildiği ve yoğun katılım sağlanması beklenen fuara ücretsiz servis imkânı da sağlanacak.

Fuara bir çok ilden katılımın olması bekleniyor.