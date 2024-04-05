Kadir Gecesi nedeniyle Van Valisi Ozan Balcı, yazılı bir mesaj paylaşarak; “11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde Yüce Allah tarafından insanlığa rahmet olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bu gece idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın maneviyatı ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Vali Balcı, mesajında; “Mükâfatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışlarımızın her türlü kötülükten arındığı Kadir Gecesi'nin birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumumuzun en önemli harcı olan saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde tekrar tekrar hayat bulacağına kalpten inanıyorum. Bu mübarek gecenin Van'ımıza, ülkemize ve tüm İslam Alemine birlik, beraberlik, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dileyerek tüm hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, Yüce Allah’tan hepimizi sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde Ramazan Bayramına eriştirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.