Son zamanlarda birçok insan uzman çavuş mesleği hakkında araştırma yapıyor. Bu araştırma konularından biri de uzman çavuş maaşları. Zor bir meslek grubundan olan uzman çavuşluk, asker olmak isteyen gençlerin ilk tercihlerinden biri.

Uzman çavuş olmak isteyenler, doğal olarak uzman çavuş ne kadar maaş alır merak ediyor.

2024 yılı ocak ayında yükselen maaş rakamlarından uzman çavuş maaşları da etkilendi. Bu haberimizde en yüksek uzman çavuş maaşından en düşük maaşa kadar tüm detaylara yer veriyoruz. İşte detaylar…

Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar?

Uzman çavuşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) temel personel gruplarından biridir. Genelde askerlik hizmetini tamamlayıp eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerler, uzman çavuş olarak seçilirler.

Uzman çavuşların hem askeri birimlerin operasyonel görevlerinde hem de personel yönetimi ve eğitiminde önemli rolleri vardır.

Uzman çavuşların aldığı eğitim, görev yapacakları birimlere yöneliktir. Askeri becerilerin yanı sıra liderlik ve stratejik düşünme gibi konularda da eğitim alırlar. Uzman çavuşlar, subaylar ve astsubayların komutasındadır.

Türkiye’de önemli bir meslek dalı olarak görülen uzman çavuşluk, günümüzün popüler mesleklerinden. Bu nedenle uzman çavuşların maaşları da merak konusu olıuyor.

2024 asker maaşları yükseldiği gibi bu yıl uzman çavuş maaşlarında da yükseliş oldu. Asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zam, askerlik mesleği maaşlarını da ciddi oranda etkiledi. Uzman çavuş maaşları da bunlardan biri oldu.

İşte 2024 uzman çavuş maaşları:

Kıdem Maaş En yüksek uzman çavuş maaşı 85.580 TL Ortalama uzman çavuş maaşı 49.800 TL En düşük uzman çavuş maaşı 43.500 TL Emekli uzman çavuş maaşı 26.000 TL

Yukarıda verilen uzman çavuş maaşları listesinde rakamlar ortalama tutulmuştur.

Uzman Çavuş Maaşı 2024

Bir uzman çavuş maaşı, kıdem, görev yeri ve çalışma süresi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Aynı zamanda uzman çavuşun tecrübesine, aile ve eğitim durumuna, yaşına göre de farklı maaş alabilirler.

Bu nedenle uzman çavuş maaşları ne kadar oldu sorusunu yanıtlarken kıdem ve diğer faktörlere göre sıralayacağız. İşte kıdem ve ek hizmetlere göre uzman çavuş maaşı detayları…

Jandarma Uzman Çavuş Maaşı

Jandarma uzman çavuşlar, Jandarma Genel Komutanlığı’nda görev alırlar. Aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde de görev üstlenirler.

Jandarma uzman çavuşlar, genellikle karakol, tabur ve alaylarda çalışırlar. Jandarma uzman çavuşlar, uzman çavuşlara göre daha yüksek maaş almaktadır.

Jandarma uzman çavuş maaşları güncel haliyle tablodaki gibidir:

Kıdem Maaş En düşük jandarma uzman çavuş maaşı 42.900 TL En yüksek jandarma uzman çavuş maaşı 86.600 TL

Buna göre 2024 jandarma uzman çavuş maaşı ne kadar oldu sorusunun cevabı ortalama 53.600 TL olarak verilebilir. Ancak jandarma uzman çavuş maaşları kıdem ve çalışma süresi gibi etkenlere bağlı olarak değişmektedir.

Jandarma uzman çavuş eğitim maaşı ne kadar?

Jandarma uzman çavuşlar, 2019 yılından beri görevlerine başlamadan önce eğitim almaktadırlar. Bu eğitim, 6 ay sürmektedir. Jandarma uzman çavuş adaylarına eğitim sürecinde rütbesinin birinci kademe brüt aylığı kadar maaş ödenmektedir.

Sözleşmeli Uzman Çavuş Maaşı

Sözleşmeli uzman çavuşlar, belirli bir sözleşme süresi boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan askerlerdir.

Sözleşmeli uzman çavuşlar TSK tarafından belirli bir ihtiyacı karşılamak için istihdam edilirler. Daha hızlı istihdam edildikleri için görev süreleri de buna göre belirlenir. Sözleşmeleri bittiğinde duruma göre yenilenebilir veya sonlanabilir.

Not: Sözleşmeli askeri personeller kadrolu personellere göre daha az maaş alabilmektedir.

Peki sözleşmeli uzman çavuş maaşları ne kadar? İşte 2024 sözleşmeli uzman çavuş maaşları:

Kıdem Maaş En yüksek sözleşmeli uzman çavuş maaşı 75.000 TL Ortalama sözleşmeli uzman çavuş maaşı 40.600 TL En düşük sözleşmeli uzman çavuş maaşı 36.400 TL

Buna göre sözleşmeli uzman çavuş maaşı ne kadar sorusunun cevabı, ortalama 40.600 TL'dir denebilir. Ancak sözleşmeli uzman çavuş maaşları kıdem, görev yeri ve çalışma süresi gibi etkenlere bağlı olarak değişmektedir.

Doğudaki Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar?

Doğu’da görev yapan uzman çavuşların maaşları TSK’nın belirlediği maaş skalası dahilindedir. Ancak bu konuda da birçok faktör maaş düzeyini etkileyebilir.

Doğu bölgelerinde görev yapan askeri personel maaşları diğer bölgelerle kıyaslandığında daha yüksektir. Bunun nedeni, zorlu hava koşulları, güvenlik riski gibi faktörlerdir.

Bu nedenle Doğu’daki uzman çavuşların maaşları görev yeri zorluğuna, çalışma süresine vb. etkenlerden etkilenir. Dolayısıyla uzman çavuş maaşları doğuda ne kadar merak edilmektedir.

Doğu’daki uzman çavuş maaşları 2024 güncel haliyle aşağıdaki gibidir:

Kıdem Maaş En yüksek uzman çavuş maaşı (Doğu) 85.000 TL En düşük uzman çavuş maaşı (Doğu) 45.000 TL

Buna göre Doğudaki uzman çavuş maaşı ne kadar sorusunun cevabı ortalama 55.000 TL olarak verilebilir. Ancak yukarıda verilen maaşlar ortalama olarak verilmiştir. Bunlar kıdem, eş durumu, çalışma yeri ve süresi gibi şartlara bağlı değişkenlik gösterebilir.

NOT: Uzman çavuş doğuda kaç yıl görev yapar sorusu da birçok kişi tarafından araştırılıyor. Yapılan güncellemelere göre uzman çavuşların doğudaki görev süresi yaklaşık olarak 3 yıldır. Yapılan göreve ve kıdeme göre bu süre değişebilir.

Emekli Uzman Çavuş Maaşı

Uzman çavuş maaşları konusunda yapılan araştırmalardan bir diğeri de emekli uzman çavuş maaşları.

TSK’da görev yapıp emekliye ayrılan uzman çavuşlar ne kadar maaş alıyor? Emekli askeri personeller, görev yaptıkları sürede yararlandıkları haklardan emekliyken de yararlanabiliyor.

Emekli uzman çavuş maaşları da kıdeme ve görev yapılan bölgeye göre değişiyor. Emekli uzman çavuş maaşları 2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte yükselmiştir.

Buna göre uzman çavuş emekli maaşı şu şekildedir:

Kıdem Maaş En yüksek emekli uzman çavuş maaşı 35.000 TL En düşük emekli uzman çavuş maaşı 26.000 TL

Emekli uzman çavuş maaşları ne kadar oldu sorusunun cevabı ortalama 30.000 TL’dir denebilir. Ancak yukarıda verilen maaşlar ortalama olarak verilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Uzman çavuş maaşlarını 2024 yılındaki güncel verilere göre detaylıca verdik. Şimdi uzman çavuş maaşları hakkında sıkça sorulan bazı sorulara bakalım.

Bir uzman çavuş ne kadar maaş alır?

Uzman çavuş maaşları kıdem, görev süresi, eğitim ve aile durumu gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterir. Ancak bir uzman çavuş ortalama olarak 49.000 TL - 55.000 TL kadardır. Bu, ortalama maaş fiyatıdır.

Uzman çavuş ne kadar maaş alıyor 2024?

En yüksek uzman çavuş maaşı 2024 yılında 43.500 TL ila 85.580 TL arasındadır.

Komando ne kadar maaş alıyor?

SAT Komando maaşı 2024 yılında en düşük rütbe için 37.500 TL olarak belirlenmiştir. En yüksek komando maaşı ise ortalama 63.500 TL’dir.

Uzman çavuş maaşları Doğu’da ne kadar?

2024 güncel bilgilere göre uzman çavuş maaşları Doğu’da en düşük 45.000 TL’dir. Doğu’da en yüksek uzman çavuş maaşı da ortalama 85.000 TL’dir.