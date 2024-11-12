Rekabetin Temel Taşı

Bu sistem, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak aktarılmasını sağlayarak, manuel girişleri ortadan kaldırır.

Otomatik Veri Aktarımı

Akaryakıt istasyonlarında yapılan satış işlemlerinde, taşıt plaka bilgilerinin otomatik aktarımı sayesinde işlem süreleri kısalır ve hatalar minimize edilir. Bu sistem, akaryakıt satışlarının daha şeffaf hale gelmesine yardımcı olurken, aynı zamanda sektördeki haksız rekabetin önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Zorunlu Uygulama Tarihleri

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazlarının takılması, 31 Aralık 2024 tarihine kadar kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan taşıtlar için zorunlu hale getirilmiştir. 1 Ocak 2025 itibarıyla, bu cihazların takılmadığı araçlar için düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları çerçevesinde geçersiz sayılacaktır.