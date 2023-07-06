Wanhaber / Fatma Öztürk

Threads, kullanıma açıldığı ilk gün yoğun ilgi gördü. Başta ünlüler ve siyasi isimler olmak üzere bir çok kişi Threasd’te yerini almaya başladı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Threads üzerinden ilk çağrısını ise “Hadi bunu yapalım. Threads’e hoş geldiniz.” paylaşımıyla duyurdu. Öte yandan Mark Zucherberg uygulamanın kullanıma açıldığı ilk iki saatte 2 milyon kullanıcıya ulaşıldığını, bir gün içinde ise 10 milyon kullanıcıyı aştığını belirtti.

Meta yaptığı açıklamada; Threads’in, Instagram ekibi tarafından geliştirildiğini, kullanıcıların içeriklerini paylaşabilmesi ve herkese açık sohbetlere erişmesini sağlayan bir platform olarak geliştirildiği belirtildi.

“BİR GÜVENLİK SORUNUDUR”

Yapay zekanın veri kaçırmasını öne sürerek Twitter kullanıcılarına “limit aşımı” ile Tweet okumaya sınır koyduğunu belirten Elon Mask, Meta’nın yeni uygulaması Threads hakkında da açıklamalarda bulundu. Öte yandan Twitter’in eski Ceo’su Jack Dorsey Threads’in gizlilik koşullarını ihlal ettiğini ve kullanıcılar için bir tehdit unsuru olduğunu aktardı.