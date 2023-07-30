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Wanhaber /Ramazan Çetin

Vanlı işadamı Zahir Kandaşoğlu, Tuşba ilçesini cazibe merkezi haline getirecek AVM ve Ticaret Merkezi'nin yapımına başlandığını açıkladı.

130 bin metrekareye yakın bir alana kurulacak olan AVM ve Ticaret Merkezi için ilk kazma vurulurken, Kandaşoğlu söz konusu merkezin sadece Van'ın değil tüm bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Temeli kazılmaya başlanan projeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan işadamı Zahir Kandaşoğlu: "Urartular döneminde Tuşba ismiyle Başkent olan Vanımızın unvanını taşıyan İlçemiz Tuşba'da tüm bölgenin cazibesi olacak, 130 bin m2'ye yakın AVM ve Ticaret Merkezin projesine bugün Ya Allah dedik, temel kazmasına başladık. İnşallah hayırlısı olur. Yüce Rabbim bizi utandırmasın" ifadelerine yer verdi.