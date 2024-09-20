Alım İlanı Ne Zaman Yayınlanacak?

Türkşeker’in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, alım şartlarına dair detaylar 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanacak; bu tarihleri kaçırmamak önemli.

Hangi Branşlarda İş İmkanları Sunulacak?

İşçi alımı, çeşitli branşlarda gerçekleştirilecek olup, 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni gibi birçok pozisyon bulunuyor; bu çeşitlilik, farklı yeteneklere sahip kişilere hitap ediyor.

Teknik Pozisyonlar ve İhtiyaçlar

Ayrıca, 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü gibi spesifik pozisyonlar da açılacak; bu durum, sektördeki uzmanlık alanlarına yönelik ciddi bir talep olduğunu gösteriyor.

İş İlanı İçin Gerekli Bilgiler

Fabrikalarda çalışmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde gerekli bilgileri İŞKUR’un web sitesinden öğrenerek başvuruda bulunabilecekler; bu süreç, istihdam alanında yeni bir kapı açacak.