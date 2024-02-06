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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

YABANCI NÜFUS AZALDI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu.

Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 93 OLDU

Türkiye'de 2022 yılında %93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında %93 oldu.

Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,6'dan %7'ye yükseldi.

EN KALABALIK ŞEHİR İSTANBUL

İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 252,027 kişi azalarak 15,655,924 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun %18,34'ünü barındıran İstanbul'u, sırasıyla 5,803,482 kişi ile Ankara, 4,479,525 kişi ile İzmir, 3,214,571 kişi ile Bursa ve 2,696,249 kişi ile Antalya izledi.

EN DÜŞÜK NÜFUS BAYBURT'TA

Bayburt, 86,047 kişi ile Türkiye'nin en düşük nüfusuna sahip il olarak belirlendi. Bayburt'u sırasıyla 89,317 kişi ile Tunceli, 92,819 kişi ile Ardahan, 148,539 kişi ile Gümüşhane ve 155,179 kişi ile Kilis izledi.

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısındaki değişimi gösteren grafiklerdir. Türkiye'nin 2007 ve 2023 nüfus piramitlerini karşılaştırdığımızda, doğurganlık ve ölüm oranlarında yaşanan azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortalama yaşın yükseldiği görülmektedir.

ORTANCA YAŞ 34'E YÜKSELDİ

Ortanca yaş, nüfusu oluşturan kişilerin yaşlarının küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır ve nüfusun yaş yapısını anlamada önemli bir göstergedir. Türkiye'de, 2022'de 33,5 olan ortanca yaş, 2023'te 34'e yükseldi. Cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde ortanca yaşın 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.

HİÇ EVLENMEYENLERİN ORANI ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK

Ülkemizde 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Diğer yandan büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

İSTANBUL'DA KİLOMETREKAREYE 3 BİN KİŞİ DÜŞÜYOR

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.