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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu...

Türk pilot Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında, Gezeravcı uzayda 14 gün geçirecek.

Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç astronotla birlikte Crew Dragon ile uzaya uçtu.

Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatının bulunduğu kapsülü uzaya bıraktıktan sonra geri döndü.

Bakan Kacır ABD'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en genç milletvekili Zehranur Aydemir ve bilim insanlarından oluşan bir heyet ABD'ye gitti.

Meydanlardan izleniyor

Nefeslerin tutulacağı o anlar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok kentte meydanlardan izleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip ediliyor.

Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebiliyor.

13 bilim deneyi belirlendi

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak 13 adet bilim deneyi belirlendi.

Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.

Gezeravcı'ya 3 astronot daha eşlik edecek

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Gezeravcı'ya farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik edecek.

Bu kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.