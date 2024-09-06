Türkiye'nin En Pahalı Evi Açıklandı

Bu yapının detayları merak ediliyor. İşte bu muazzam yapının adı ve değeri hakkında bilmeniz gerekenler!

Boğaz’ın En Değerli Yalılarından Biri

İstanbul Boğazı'nın muazzam manzarasına sahip yalı, 600'ün üzerinde yalı arasında en yüksek değere sahip olarak biliniyor ve bu yapı, Avrupa Yakası'ndaki Sarıyer ilçesi Rumelihisarı Mahallesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında konumlanıyor.

Zeki Paşa Yalısı'nın Tarihi ve Mimari Önemi

Zeki Paşa Yalısı, adını Osmanlı döneminde önemli bir figür olan Zeki Paşa'dan alıyor ve bu tarihi yapının değeri tam olarak 125 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda. Yalının mimarisi, Osmanlı döneminin ihtişamını yansıtırken, hem tarihi hem de modern değerleriyle göz dolduruyor.

Osmanlı'nın İhtişamını Yansıtan Mimari

Yalının tasarımı, Osmanlı'nın zarif mimari anlayışını yansıtıyor ve bu yapıda yüksek tavanlar, geniş salonlar ile detaylı iç mekan süslemeleri ön planda. Zeki Paşa Yalısı'nın yüksek değerinin ardında, Boğaziçi'nin prime konumu, tarihi önem ve özgün mimarisi yatıyor.

Tarihi Konaklamalar ve Sahiplik Geçmişi

Zeki Paşa Yalısı, Zeki Paşa'nın yanı sıra, İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'ın dedesi Ali Kemal’in de yaşadığı bir mekân olma özelliğine sahip. Ayrıca, bu yalı, Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'a, daha sonra ise Baştımar Ailesi'ne satılmıştır. Yalının içinde ünlü Neslişah Sultan da yaşadı ve buradan sürgüne gönderildi