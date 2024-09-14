Hayvancılık Sektöründe Korkunç Çoban Açığı

150 bin çoban açığı ile karşı karşıya olan bu sektör, yüksek maaş tekliflerine rağmen yerli iş gücü bulmakta zorluk çekiyor. Türkiye’nin hayvancılığında sürdürülebilirliği sağlamak için acil olarak bu iş gücüne ihtiyaç duyuluyor.

Diğer Sektörlerden Daha Fazla Çoban Gerekiyor

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan gibi yetkililerin öğretmen açığını kapatmak için önerdiği rakamların çok üstünde bir çoban ihtiyacı bulunuyor. Türkiye'deki eğitim sektöründeki 68 bin öğretmen ve 92 bin öğretmen açığı taleplerine rağmen, hayvancılık sektörünün 150 bin çoban talebi, bu rakamları geride bırakıyor ve sektörün ne denli büyük bir açığın içine düştüğünü gözler önüne seriyor.

Yabancı Çobanlarla Çözüme Ulaşılmaya Çalışılıyor

Çoban eksikliğini gidermek için yüksek maaşlar sunulmasına rağmen yerli çoban bulmakta zorlanan işletmeler, yabancı iş gücüne yönelmiş durumda. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yabancı çobanların istihdamına yönelik yasal düzenlemelerin yapıldığını belirtiyor. İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütülerek bu sorunun çözümü için adımlar atılıyor.

Çoban İhtiyacını Karşılamak İçin Destekler Artırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürü yöneticilerine sağlanan destekler de çoban açığını kapatmak için büyük bir rol oynuyor. Şu ana kadar 71 binden fazla işletmeye yaklaşık 660 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Destek miktarları yıllar içinde artış gösterdi ve çoban başına sağlanan destek 2023 yılında 30 bin liraya ulaştı. Ayrıca, 50 binden fazla sürü yöneticisine sertifika verilerek, çobanlık için gerekli eğitimler tamamlanmış oldu.

Sektördeki Sorunlar Çözüme Kavuşturulmak Üzere

Hayvancılık sektöründe yaşanan bu ciddi sorunları çözmek amacıyla, bakanlıklar ve ilgili kurumlar sürekli bir şekilde çaba gösteriyor. Ancak, çoban ihtiyacını karşılamak için hem yerli hem de yabancı iş gücünü etkili bir şekilde kullanmak gerekiyor. Bakanlıkların bu konuda hızla hareket etmesi ve tüm engelleri ortadan kaldırarak, sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli adımları atması büyük önem taşıyor.