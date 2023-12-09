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2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü derinden etkilemişti.

Dolar kurunun da etkisiyle özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yıl sonuna doğru da sektörü etkilemeye devam ediyor.

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş aralık ayında devam etse de artık eskisi gibi fahiş zamlar görmüyoruz. Ayrıca Türkiye otomotiv pazarı, zamlara rağmen rekor kırmayı sürdürüyor.

Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 700 bin TL altında otomobil kalmadı.

Bu haberimizde, aralık ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız.

Hyundai i10- 719 bin TL

Kia Picanto - 780 bin TL

Fiat Panda - 792 bin 900 TL

Fiat Egea Sedan - 794 bin 900 TL

Hyundai i20 - 799 bin TL

Citroen C3 - 813 bin TL

Seat Ibiza - 825 bin TL

Renault Taliant - 837 bin 900 TL

Renault Clio - 852 bin TL

Fiat Egea Hatchback - 854 bin 900 TL

BONUS: Citroen AMI - 390 bin TL