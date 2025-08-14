Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika kıtasında Türkiye'nin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu'nda konuşan Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün, dünyada gerçekleştirdiği 544 milyar dolarlık inşaat projelerinin yüzde 18'ini Afrika'da yaptığını söyledi.

Afrika kıtasında bugüne kadar Türk müteahhitlerinin 2 bin 39 inşaat projesini tamamladığını ifade eden Bolat, bunların 97,5 milyar dolarlık inşaat işleri olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'DEN AFRİKA'YA 2,3 MİLYAR DOLAR YATIRIM"

Türk yatırımcılarının Afrika ülkelerinde çok önemli projeler ve işler yaptığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

Bugüne kadar Türkiye'den Afrika ülkelerine giden yatırımlarımızda on binlerce Afrikalı istihdam edilmektedir. Türk iş insanları 2,3 milyar dolar Afrika ülkelerinde yatırım yapmıştır ve 35 bin kişiye istihdam sağlamışlardır. Afrika bizim için hiçbir zaman uzak olmadı. Bize çok yakın. Eskiden haritalarda ve coğrafyada bize sanki Afrika'nın çok uzak bir kıta olduğu izlenimi verilirdi ama Afrika bizim güney kıyılarımız Adana, Mersin, Antalya, Muğla'dan sadece 45 dakikalık bir uçuş mesafesinde.

"TÜRKİYE VE AFRİKA ARASINDAKİ İLİŞKİ HIZLI GELİŞTİ"

Libya, İzmir'e 1,5 saat mesafede. Çok yakın bir kıta. Zaten tarihsel bağlarımız, dostluk ve kardeşlik bağlarımız çok güçlüydü. Afrika, Türk halkı açısından özel bir yer. Bir Afrika ülkesi, bir spor müsabakasında başka bir kıtadan bir ülkeyle karşılaşırsa halkımızın çok büyük çoğunluğu Afrika ülkesini her zaman destekler ve takdir eder. Spor takımlarımızın hepsinde Afrikalı oyuncular vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılı sonunda göreve geldikten sonra Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkiler siyaset, diplomasi, ticaret, yatırım, turizm ve her alanda çok hızlı gelişti.

Bakan Bolat'ın verdiği bilgilerden öre çıkanlar şöyle:

Afrika kıtası arasındaki ticaret toplam 5,4 milyar dolar iken 2024 yılında 7 kattan fazla bir artışla 36,5 milyar dolara ulaştı.

Türk Hava Yolları 54 Afrika ülkesini dünyaya bağlıyor.

44 Afrika ülkesinde büyükelçilik var.

Ticaret Bakanlığı olarak 2023- 2024 yıllarında Afrika bölgesinde düzenlenen 65 yurt dışı fuar organizasyonuna katılım düzenledi.

Bu yıl da Afrika'da 33 tane yurt dışı fuar organizasyonu düzenlediklerini açıkladı.

Afrika ülkelerinden Türkiye'ye ham madde, enerji ürünleri, petrol, doğalgaz, yağ, maden ürünleri kakao, kahve, susam ve başka bazı diğer tarım ürünleri ithalatı yapıldı.

2023'de 6 milyar dolar Türkiye'nin hizmetler ihracatı Afrika'ya varken, Afrika'dan da Türkiye'ye 5,1 milyar dolar hizmetler ihracatı yapıldı.

Afrika ülkelerinden Türkiye'ye geçen yıl 1,5 milyon turist gelmiştir. Bu yıl da ilk 6 ayda 600 bin Afrikalı turist Türkiye'yi ziyaret etti..

Türk şirketleri Gana'da liman ve altyapı projeleri olmak üzere mühim yatırımlar gerçekleştirdi.