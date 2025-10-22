Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kuveyt’te temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiği Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığı törene katıldı. Törende, Türkiye ile Kuveyt arasındaki Deniz Taşımacılığı Anlaşması ile Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Devleti Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud es-Sabah tarafından imzalandı.

Türkiye ile Kuveyt arasında Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem imza koydu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında Doğrudan Yatırım Teşviki Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü Şeyh Dr. Meşal Cabir el-Ahmed es-Sabah tarafından imzalandı.

Erdoğan’ın Katar’a geçmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt'teki temaslarının ardından Katar'a geçmesi bekleniyor.