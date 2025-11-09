Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için başvurular yarın başlayacak.

Başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde TC kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.

10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek.

Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Proje açıklanır açıklanmaz "siber saldırganlar" harekete geçti

Projenin açıklanmasının ardından başvurular henüz başlamadan harekete geçen dolandırıcılar, siber güvenlik alanında "oltalama" (phishing) olarak adlandırılan siber saldırı başlatarak ve e-Devlet arayüzünü taklit ederek dolandırıcılık girişiminde bulundu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) internet sitesini taklit eden ve web adreslerinde 500 bin konut kampanyasına benzer uzantıları da kullanan dolandırıcılar, sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştirerek başvuru/teminat/sigorta adı altında şahıs IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.

TOKİ'den yapılan açıklamada, başvuruların sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği ve başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara itibar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız." ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen şikayetler üzerine harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da "TOKİ İlk Evim" ve "500 bin sosyal konut" gibi başlıklarla açılan sahte sayfalara erişim engeli getirmişti.

Tüketici derneklerinin temsilcileri, yarın başlayacak "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları öncesi vatandaşları "taklit siteler" ve "siber dolandırıcılara" karşı bir kez daha uyardı.

"Talep çok, sizi sıraya yazalım, öncelik kazanın' diyenlere itibar etmeyin"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, böyle büyük projelere başvuruların başladığı dönemlerde dolandırıcılık amacıyla devlet kurumlarının telefon numaralarını, internet sitelerini ve diğer iletişim kanallarını taklit eden ve sahte hesaplar açan siber saldırganlarla karşılaşabildiklerini, bu kapsamda vatandaşların gerçek devlet birimlerine başvuruda bulunmaya azami özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

Küçük, şunları kaydetti:

"Doğruluğundan emin olmadıkları sitelere veya kendilerinden avans göndermelerini, EFT yapmalarını isteyen kişilere itibar etmemelidir. Bu dönemde dolandırıcılık amacıyla 'talep çok, sizi sıraya yazalım, öncelik kazanın' diyerek para göndermenizi isteyenlere asla itibar etmeyin."

Başvuru ücretinin e-Devlet'ten veya bizzat banka şubelerinden yatırılacağını belirten Küçük, bunların dışında hiçbir hesaba transfer yapılmamasını istedi.

Küçük, böyle bir dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıya kalınması halinde emniyet birimlerine ve Cumhuriyet savcılıklarına başvuruda bulunulması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda vatandaşa yönelik uyarıların artırılması gerektiğini söyledi.

"Sosyal medya veya WhatsApp gruplarından gönderilen linklere tıklanmamalı"

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal da böyle dönemlerde taklit internet siteleri, sahte başvuru formları ve banka bilgisi isteyen dolandırıcılık bağlantılarının dolaşıma sokulduğunu belirterek, "Özellikle kimlik bilgileri, e-Devlet şifreleri ve ATM/EFT yönlendirmeleri isteyen hiçbir sayfaya itibar edilmemelidir." diye konuştu.

Başvuruların yalnızca ilan edilen kanallardan yapılması gerektiğine dikkati çeken Koçal, şu uyarılarda bulundu:

"Sosyal medya veya WhatsApp gruplarından gönderilen linklere tıklanmamalı, 'hızlı onay' veya 'kontenjan garantisi' gibi ifadelerle para talep eden kişi ve hesaplardan uzak durulmalıdır. Resmi kurumlar, başvuru sürecinde hiçbir kişisel banka bilgisi talep etmez. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşıldığında Cumhuriyet savcılıkları üzerinden işlem başlatılabilir."