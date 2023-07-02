Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan turizm hareketliliği bu yıl da artarak devam ediyor. Geçen yıl 23 bini geçen uçak ve 3 milyonu geçen yolcu sayısı yoğun bir trafik yaşayan Trabzon Havalimanı'ndan 2022 yılında 16 bin 972 iç hat ve 6 bin 507 dış hat olmak üzere 23 bin 479 sefer gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz yıl 2 milyon 471 bin iç hat ve 703 bin dış hat olmak üzere toplam 3 milyon 174 bini aşan yolcu sayısına ulaşılırken, özellikle dış hatlarda bir önceki yıla oranla sefer sayısı yüzde 96, yolcu sayısı da yüzde 186 artış göstermişti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan bu turizm hareketliliğinin bu yıl da artarak devam edeceğinin en büyük kanıtı ise Kurban Bayramı tatilindeki yoğunluk ile kendini gösterdi.

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (TATCA) Trabzon Havalimanı'ndaki rekoru sosyal medya hesabından duyurdu. Konuya ilişkin TATCA açıklamasında, “Trabzon Havalimanı'nda 30 Haziran Cuma günü 145 iniş-kalkış ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Kötü hava koşulları sebebiyle oluşan yoğun kaçınmalar ve kısıtlı imkanlara rağmen trafiğin sorunsuz idare edilmesini sağlayan meslektaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz” denildi.