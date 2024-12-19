Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Bitlis, Siirt ve Van illerini kapsayan AR/TPO/K/M49-a pafta numaralı ve 61 bin 116 hektar yüz ölçümüne sahip saha için petrol arama ruhsatının süresinin 1 Ocak 2025'ten 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.