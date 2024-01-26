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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07 - 08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacağını duyurdu.

TOKİ tarafından yapılan duyuruda; alıcıların konutlara, yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecekleri belirtildi.

Açık artırma, iş yerleri için 07 Şubat 2024 Çarşamba günü, konutlar için ise 08 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak.

İNTERNET ÜZERİNDEN TEKLİF VERİLEBİLECEK

Açık artırmalar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtların 06.02.2024 Salı günü saat 10.30’a kadar alınacağı bildirildi.

Alıcıların, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam yüzde 25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vadeyle sahip olabilecekleri açıklandı.

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Söz konusu satışlarla ilgili ayrıntılı bilgilere “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabileceği kaydedildi.