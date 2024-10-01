Becayiş Hakkı Bu Projede

Bu projeyle, 2+1 ve 3+1 daireler, uygun fiyatlarla satışa sunulacak ve vatandaşlar, ihtiyaçlarına göre konutlarını başka dairelerle takas etme hakkına sahip olacaklar,projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, 416 bin lira peşinatla daire sahibi olma fırsatı sunması ve 120 ay vade ile aylık 10.423 TL taksit imkanı sağlaması; bu avantajlar, konut edinimini daha erişilebilir hale getirirken, aynı zamanda TOKİ'nin en uygun fiyatlı projelerinden biri olma özelliğini taşıyor başvuruların 3 Ekim’de başlayacağı bu projede, toplam 11 adet 2+1 ve 2 adet 3+1 dairenin satışa çıkacağı belirtiliyor; vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek ve 11 Ekim'e kadar bu fırsatı değerlendirebilecekler, ardından 18 Ekim’de yapılacak kura çekiminde, asil hak sahipleri 24 Ekim’de sözleşmelerini imzalayarak, yeni evlerine adım atma yolunda ilk adımı atmış olacaklar.