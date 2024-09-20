Kimler Bu Fırsattan Yararlanabilir?

Kampanya, 2023 yılının haziran sonu itibarıyla taksit ödemelerine başlamış olan konut ve iş yeri sahiplerini kapsıyor; ayrıca, kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması şartıyla başvurulabilecek. Borcunu tamamen kapatamayacak olan vatandaşlar, kalan borçlarının yüzde 25 veya daha fazlasını ödeyerek yine bu avantajdan yararlanabilecekler; böylece ödeme esnekliği sağlanmış oluyor.

Gerekli Belgeler ve Başvuru Süreci

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, bankalara başvururken bazı belgeleri de yanlarında bulundurmalı; bu belgeler arasında 'borcu yoktur' belgesi ve emlak beyan değerini gösterir belgeler bulunuyor.

Bakan Kurum'dan Teşvik Edici Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu indirim imkanının TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlar için büyük bir fırsat olduğunu belirtti; "Hayırlı olsun" ifadeleriyle destek verdi.