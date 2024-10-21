Kampanya Sonuçları Açıklandı

18 Ekim 2024 tarihine kadar süren bu kampanyadan tam 22 bin 187 kişi yararlandı. Bu indirim, özellikle konut sahibi olmak isteyenler arasında büyük bir heyecan yaratırken, TOKİ'nin satışlarını artırmayı başardığı görüldü.Kampanya süresince, 20 bin 871 kişi borç bakiyesinin tamamını ödeyerek tapularını aldı; ayrıca, 1.316 kişi kısmi ödemelerle indirim fırsatından yararlanarak borçlarını kapattı. Bu durum, TOKİ'nin sağladığı indirimlerin konut alıcıları için ne kadar cazip olduğunu gösterirken, borçlarını kişisel tasarruflarıyla kapatanların oranı ise yüzde 96,08 olarak kaydedildi.TOKİ'nin bu indirim kampanyası, konut alımını kolaylaştırırken, ekonomik zorluklar karşısında vatandaşların konut sahibi olma hayallerini desteklemeyi amaçlıyor.